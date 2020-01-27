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 Гончарук анонсировал масштабные ремонты дорог с 1 марта

В 2020 году в Украине планируют начать дорожный сезон 1 марта, чтобы построить рекордное количество дорог.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации Дорожной стратегии-2020, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Для правительства и команды президента строительство дорог – это топ-приоритет в этом году. С 1 марта мы начинаем масштабное строительство – в этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со стороны органов государственной власти попытаемся завершить все бюрократические процедуры до этого момента. Конечно, не по всем объектам, но в достаточном количестве для того, чтобы загрузить все мощности бизнеса", – сказал премьер.

Гочарук добавил, что в 2020 году правительство поставило цель построить и отремонтировать рекордное количество дорог. Речь не о ямочном ремонте, а о новом строительстве или реконструкции.

Одним из главных проектов года премьер-министр назвал дорогу Решетиловка-Днепр: "Этой дорогой мы соединяем хорошим сообщением Киев с Днепром. Трассу Запорожье-Мариуполь наша команда в рекордные сроки уже отремонтировала осенью прошлого года. Наша цель – сделать так, чтобы от Львова до Мариуполя была хорошая и качественная дорога".

Как сообщалось, ранее Гончарук заявил, что в 2020 году планируется привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172100
 
 
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