 Министр инфраструктуры оценил потери экономики из-за ДТП в 2% ВВП

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время презентации планов работы "Укравтодора" на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, ситуацию должна улучшить государственная программа безопасности, которая существует с 2018 года.

В рамках программы 5% Дорожного фонда направляется на финансирование этой программы. Однако состояние ее выполнения было неудовлетворительным.

Криклий уточнил, что в 2018 году мероприятия в рамках программы были профинансированы на 0% (предполагалось 2, 6 млрд гривен), в 2019 году – 38% (предполагалось 2, 7 млрд грн).

"В этом году государственная программа безопасности предусматривает 3, 2 млрд грн и наша команда выполнит ее. Задача снижения аварийности на 30% – ключевая цель Министерства инфраструктуры, предусмотренная программой деятельностью правительства", – сказал министр.

Криклий сообщил, что в рамках программы предусмотрено построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, автономное освещение 500 пешеходных переходов.

Также планируется ликвидировтьн 16 мест концентрации ДТП, установить дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, обустроить нерегулируемые пешеходные объекты светофорами "по требованию".

Как сообщалось, ранее в Мининфраструктуры также анонсировали планы ввести в 2020 году автоматическую фиксацию нарушений ПДД. Для этого уже приобретено 30 комплексов автоматической фиксации нарушений. Всего за год планируется установить 250 таких комплексов.