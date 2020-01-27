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 Нацбанк выдал разрешение на перевод денег компании владельца Rozetka

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО "Уапром".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Компания сможет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами, а также предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

Как отмечают в Нацбанке, ООО "Уапром" стало тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, конечными собственниками ООО "Уапром" через кипрскую компанию "Темания Энтерпрайзиз Лтд" являются владельцы компании Rozetka Владислав Чечеткин и его жена Ирина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172087
 
 
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