 Власти Киева разрешили построить прямой выход из метро к ВДНХ

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на КГГА, передает БизнесЦензор.

Согласно данным в реестре департамента, генподрядчик проекта должен будет обустроить все условия для маломобильных групп населения: поручни, пандусы, дополнительное освещение и специальное покрытие пола.

Отмечается, что в 2012 году, когда открывали станцию метро, построили два выхода на улицу Васильковскую и ни одного - в ВДНХ, хотя он предусматривался в проекте.

Ранее сообщалось, что выход из станции метро "Выставочный центр" реконструируют со строительством подземного перехода. Предполагалось строительство отдельного сообщения станции с подземным переходом, но из-за нехватки средств оно не было реализовано.