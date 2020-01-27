 Wizz Air ввела автоматическую регистрацию на рейс

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

При добавлении ее в бронирование, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров при перелете в границах шенгенской зоны, а также паспортные данные.

Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации. Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для остальных. Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.