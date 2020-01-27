 Плата за доставку газа для потребителей с автономным отоплением снизится на 35%

Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечают в АГРУ, это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

Согласно расчетам Ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть.

Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Также уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой.

К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 грн вместо 935, а семья подолян – 358 грн вместо 551 грн.

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС.

Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа.