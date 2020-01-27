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 На дорогах установят 250 комплексов автоматической фиксации нарушений, – Криклий

Министерство инфраструктуры в 2020 году планирует установить 250 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах государственного значения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Криклия, в настоящее время уже приобретено 30 указанных комплексов.

"За год мы установим еще 220 (комплексов), но давайте не останавливаться. Все балансодержатели дорог также должны быть привлечены к этому процессу. Мы должны координироваться. Со своей стороны мы предоставим всю информацию относительно концентрации ДТП и аварийно-опасных участков", – сказал Криклий.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Кабинет министров расширил перечень средств для определения пространственно-временных координат транспортных средств и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Напомним, с января 2018 года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения. Главным новшеством новых правил является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести авто со скоростью не превышающей 50 км/час.

Кроме того, вводится криминальная ответственность за нарушение ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172071
 
 
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