 Киберполиция обыскала офисы компании-организатора онлайн-казино

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины, передает БизнесЦензор.

"Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу", – сказано в сообщении.

По данным следствия, участники преступной группы создали общественное объединение якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они оказывали услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино "под ключ". Организация также занималась разработкой игровых платформ для азартных игр.

Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.

"Так, заказчик за $15 тыс. получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс. настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей", – отмечается в сообщении.

База пользователей всех созданных группировкой ресурсов онлайн-казино насчитывала около 300 тыс. человек. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

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По данным следователей, к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

"Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки", – сообщают в Киберполиции.

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

По данным отраслевого издания ain.ua, в частности обыски прошли в офисе агентства Zlodei Advertising.

В портфолио агентства Zlodei Advertising, которое занимается работой с видеоблогерами, стримерами, лидерами мнений в соцсетях, есть беттинговый проект PariMatch, а также онлайн-покер PokerStars.

Как сообщалось, 22 января прошли обыски в офисах компании "Фаворит Спорт". В самой компании проведение следственных действий отрицали.

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

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