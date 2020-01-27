 "Укргаздобыча" выплатила за год 23 миллиарда рентных платежей

Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам главы НАК, в том числе в бюджеты местных общин было направлено 1,16 млрд грн, из них в бюджет харьковских территориальных общин – 578,5 млн грн, полтавских – 493,1 млн грн, львовских – 42,7 млн грн, днепропетровских – 26,9 млн грн, других – 21,9 млн грн.

"За право пользоваться недрами группа платит ренту. Всего в сводный бюджет страны поступит около 23,26 млрд грн рентных платежей от предприятия группы "Нафтогаз" – "Укргаздобычи". Часть уплаченной ренты идет в бюджеты местных общин. 1,16 млрд грн – именно такую сумму в течение 2019 года направили в местные бюджеты", – написал Коболев.

Он также отметил, каждая община решает, на что тратить деньги.

"Например Опошнянская ОТГ Полтавской области сделала капитальные ремонты дорог, садиков, обновили больницу, создали инвестиционный отдел, чтобы найти инвесторов для курорта, и вообще разработали генеральный план развития до 2040 года. Ланновская ОТГ на Полтавщине тоже направила средства на ремонт дорог, еще обновили школу, создали современную амбулаторию, обустроили спортивные площадки", – рассказал Коболев.

В "Укргазвдобыче" уточняют, что в 2019 году было обеспечено производство 13,62 млрд кубометров товарного газа, что соответствует показателю 2018 года. Валовая добыча газа за год сократилась на 3,7% по сравнению с предыдущим годом – до 14,849 млрд кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Укргаздобыча" также добыла 478,2 тыс. тонн жидких углеводородов – на 7% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в прошлом году "Укргаздобыча" осуществило 801 операцию колтюбинговыми установками, 117 операций гидроразрыва пласта (ГРП) и 202 операции по капитальным ремонтам. Дополнительный эффект от них составил 321 млн кубометров, 484 млн кубометров и 333 млн кубометров газа соответственно.

Помимо этого, в 2019 году компания выполнила 3D-сейсмику на 801,7 кв. км, завершила бурение 74 скважин, а также открыла три новых месторождения, общая ресурсная база которых составляет 2,15 млрд кубометров газа и 16 тыс. тонн нефти.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.