 Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние в 3 раза

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 440,7 тыс. тонн, что на 4,57% (21,1 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад, но на 76,7% (на 191,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС за неделю увеличились на 3,19% – до 1,95 млн тонн. Этот показатель в 3,6 раза больше объемов запасов по состоянию на 28 января 2019 года (530,6 тыс. тонн).

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Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 3,5% (на 9,1 тыс. тонн) – до 250,7 тыс. тонн, что также на 3,76% (на 9,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.