[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.7
 Энергетика, Коммунальные услуги
  94  0
Материалы по теме:
Все про:Газ (4075) ТЭС (360) уголь (1302) Теплокоммунэнерго (379)

 Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние в 3 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) за неделю с 21 по 27 января 2020 года увеличились на 1,67% (на 39,3 тыс. тонн) – до 2,4 млн тонн, что в три раза больше, чем на ту же дату год назад.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 440,7 тыс. тонн, что на 4,57% (21,1 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад, но на 76,7% (на 191,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС за неделю увеличились на 3,19% – до 1,95 млн тонн. Этот показатель в 3,6 раза больше объемов запасов по состоянию на 28 января 2019 года (530,6 тыс. тонн).

Читайте также: Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа на 21%

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 3,5% (на 9,1 тыс. тонн) – до 250,7 тыс. тонн, что также на 3,76% (на 9,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172067
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Донбасс Зеленский Китай Пристайко Россия смерть США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх