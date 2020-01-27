 Японская JICA передала Украине проект кредитного договора для строительства моста в Николаеве

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Николаеве есть проект сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA). Надеюсь, что в этом направлении в 2020 году будет прорыв, потому что японская сторона уже подтвердила, прислала проект кредитного соглашения", - сказал Кубраков в ходе конференции Дороги UA 2020 в Киеве 27 января.

При этом Кубраков добавил, что также в настоящее время проходит тендер на строительство Запорожского моста.

Японская JICA презентовала проект строительства моста в Николаеве еще в июне 2018 года.