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Все про:мост (187) Николаев (160) строительство (1322) Япония (256)

 Японская JICA передала Украине проект кредитного договора для строительства моста в Николаеве

Японское агентство международного сотрудничество "Джайка" (JICA) подтвердило сотрудничество в строительстве моста в Николаеве.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Николаеве есть проект сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA). Надеюсь, что в этом направлении в 2020 году будет прорыв, потому что японская сторона уже подтвердила, прислала проект кредитного соглашения", - сказал Кубраков в ходе конференции Дороги UA 2020 в Киеве 27 января.

При этом Кубраков добавил, что также в настоящее время проходит тендер на строительство Запорожского моста.

Японская JICA презентовала проект строительства моста в Николаеве еще в июне 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172064
 
 
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