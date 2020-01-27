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Все про:Укрзализныця (2604) Кравцов Евгений (267) Криклий (59)

 Набсовет рассмотрит увольнение главы "Укрзализныци" в ближайшее время, – Криклий

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривает вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", - отметил он.

По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", - заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", - заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ. "Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172054
 
 
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