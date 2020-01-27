 Крупнейший украинский производитель яиц отчитался о падении продаж на 17%

Согласно сообщению об операционных результатах за прошлый год, производство яиц в прошлом году снизилось на 2% – до 1,59 млрд штук, передает БизнесЦензор.

При этом доля экспорта в общем объеме реализации выросла в 2019 году с 42% до 46%, составив 525 млн шт.

"Снижение объемов реализации обусловлено существенным сокращением трейдинговых операций в 2019 году. Средняя цена реализации яйца за 2019 год снизилась в гривневом выражении на 12% – до 1,61 грн/шт., в долларовом эквиваленте – на 7%, до 0,062 $/шт. (без НДС, – ред.)", – отмечается в сообщении.

В то же время объем переработки яиц компанией в прошлом году вырос на 9% и составил 577 млн шт.

Объем производства сухих яичных продуктов "Овостар" незначительно вырос в сравнении с предыдущим годом и составил 2,97 тыс. тонн. Производство жидких яичных продуктов увеличилось на 12% – до 13,9 тыс. тонн.

Объем реализации сухих яичных продуктов увеличился в прошлом году на 3% – до 2,79 тыс. тонн, из которых 2,06 тыс. тонн, или 74%, было экспортировано.

Объём реализации жидких яичных продуктов вырос на 12% – до 13,76 тыс. тонн, из которых было экспортировано 6,52 тыс. тонн или 47%.

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась год к году на 19% в гривневом выражении – до 107,16 грн/кг и на 14% в долларовом эквиваленте – до 4,15 $/кг. Средняя цена реализации жидких яичных продуктов снизилась на 6% в гривневом выражении и составила 37,15 грн/кг и на 1% в долларовом эквиваленте – до 1,44 $/кг.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее поголовье компании составило 8,1 млн голов, а поголовье несушки – 6,7 млн голов (на 31 декабря 2018 года: 7,6 и 6,4 млн голов соответственно).

Читайте также: Крупнейший украинский производитель яиц открыл дочернюю компанию в Дубае

Группа компаний "Овостар Юнион" – вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% – до $125 млн.

В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% – до 1,38 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% – до 1,63 млрд яиц.