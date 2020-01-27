 Польша уменьшила закупки российского газа на 9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Из года в год наблюдается явный рост объемов сжиженного природного газа, который мы импортируем через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Первый квартал 2020 года будет самым интенсивным с точки зрения поставок СПГ. Только к концу марта этого года мы получим десять грузов по разным направлениям", - приводятся в сообщении слова глав компании Ежи Квечинского.

"При поставках природного газа из России мы связаны оговоркой "бери или плати", содержащейся в контракте, что означает, что мы обязаны получать от "Газпрома" минимум 8,7 млрд куб. м в год. Это будет продолжаться до конца 2022 года, когда истекает срок действия контракта", - добавил он.

В 2019 году PGNiG импортировала в Польшу 3,43 млрд куб. м СПГ, увеличив объем более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом. Импорт СПГ из США, Катара и Норвегии увеличился примерно на 0,7 млрд куб. (после регазификации) по сравнению с 2018 годом. Импорт с восточного направления (из РФ) в 2019 году составил 8,95 млрд куб. м по сравнению с 9,04 млрд куб. м годом ранее.

В 2019 году природный газ из России составил 60,2% всей структуры импорта PGNiG - падение на 6,6 п.п., а импорт СПГ достиг 23,1% - рост на 3 п.п. Остальная часть импорта была покрыта западным и южным направлениями. Это явное изменение в направлении диверсификации поставок природного газа для польских потребителей. Даже в 2016 году доля российского газа в общем импорте достигла почти 89%, но в последующие годы наблюдалось постоянное снижение поставок с востока при одновременном увеличении импорта СПГ. В целом импорт газа компанией PGNiG в 2019 году составил 14,85 миллиарда кубометров, примерно на 1,32 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

В 2019 году PGNiG импортировала 31 груз СПГ в Польшу, годом ранее - 23. Количество грузов, приобретенных по краткосрочным контрактам (спот), увеличилось с четырех до десяти.

В то же время первая партия американского СПГ пришла в Польшу по многолетнему контракту с Cheniere Energy, и годовой объем поставок по этому соглашению увеличится в ближайшие годы. Благодаря контрактам на покупку СПГ из США, в 2024-2042 гг. PGNiG будет дополнительно иметь портфель в размере около 9,3 млрд куб. м в год после регазификации. С 2020 года ежегодный импорт СПГ из Катара составит около 2,7 млрд куб. м после регазификации.

В дополнение к расширению портфеля СПГ, PGNiG готовится начать поставки на польский рынок газа с норвежского континентального шельфа, транспортировка которого по трубопроводу Балтийский трубопровод через Северное море, Данию и Балтийское море начнется в конце 2022 года.