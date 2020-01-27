 Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Витренко в Facebook написал, что 15 января формально обратился к президенту с просьбой прекратить его полномочия члена Наблюдательного совета "Укробронопрома".

"Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее - что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", - заявил Витренк.

На данный момент Витренко занимает должность исполнительного директора в НАК "Нафтогаз Украины".