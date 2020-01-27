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Все про:Укрзализныця (2604) локомотивы (59)

 "Укрзализныце" нужно более 51 миллиарда для обновления локомотивов

АО "Укрзализныце" нужно более 51 миллиарда гривен в течение 6 лет для обновления локомотивного парка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Ориентировочный объем необходимого финансирования для обновления локомотивного парка "Укрзализныци" на сегодняшний день составляет примерно 51,2 млрд грн в течение 6 лет", - сообщил член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш.

Буреш отметил, что парк локомотивов "Укрзализныци" на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов - 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% моложе 25 лет.

Он выразил уверенность, что "Укрзализныця" будет поддерживать отечественных производителей подвижного состава.

Несмотря на то, что есть необходимость приобрести на лучших условиях новые локомотивы иностранного производства 135АС, 50DC, 20 AC/DC в течение 2020-2025 годов, мы четко требуем существенной локализации их производства на отечественных предприятиях", - сказал он.

Буреш также сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей осуществить восстановление и модернизацию 1023 локомотивов и капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172038
 
 
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Сначала надо разобраться,кто довел суперприбыльную отрасль до банкротства за все 29 лет. Почему при Г.Кирпе ,после того как он убрал все паразитические прослойки (АО,ООО),сразу появились свободные миллиарды,на которые в короткое время были обновлены все вокзалы,построена трасса "Киев-Одесса" и еще тысячи объектов. А после его убийства снова эти же паразиты прожирают прибыль, добивают отрасль. Тряхните их -там не 52 млрда,а сотни миллиардов найдете,хотя и искать особо не надо..Государству не нужны 5100 новых "миллионеров",а нужны 5100км новых электрофицированных дорог,на которых отечественные электровозы перевозят народохозяйственные грузы,нужные экономике страны.Вот куда НБУ надо вкладывать деньги,а не в пустые ничем не подкрепленные бумажки от дебильных"рейтинговых агентств".
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