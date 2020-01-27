 "Укрзализныце" нужно более 51 миллиарда для обновления локомотивов

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Ориентировочный объем необходимого финансирования для обновления локомотивного парка "Укрзализныци" на сегодняшний день составляет примерно 51,2 млрд грн в течение 6 лет", - сообщил член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш.

Буреш отметил, что парк локомотивов "Укрзализныци" на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов - 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% моложе 25 лет.

Он выразил уверенность, что "Укрзализныця" будет поддерживать отечественных производителей подвижного состава.

Несмотря на то, что есть необходимость приобрести на лучших условиях новые локомотивы иностранного производства 135АС, 50DC, 20 AC/DC в течение 2020-2025 годов, мы четко требуем существенной локализации их производства на отечественных предприятиях", - сказал он.

Буреш также сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей осуществить восстановление и модернизацию 1023 локомотивов и капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.