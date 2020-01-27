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 "Vodafone-Украина" планирует размещение евробондов, – СМИ

Второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine 28 января начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, организаторами назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.

Планируется, что евробонды будут размещены сроком на 5 лет с двухлетним опционом. Road show пройдет в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне и завершится 31 января, уточнил источник.

Как сообщалось, акционеры ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone-Украина") 20 января приняли решение о предоставлении предварительного согласия на привлечение финансирования в размере до $1 млрд, в планах компании – поэтапно привлечь до $500 млн из внешних источников на реализацию стратегии развития.

Напомним, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах.

Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172037
 
 
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Громадяни, готуйтесь до зниження підвищення тарифів! Благо ці мобільні суки вигадали способ як нахабно підвищувати ціни шляхом зміни "пакета" послуг.
А тепер уявіть собі, ви приходите в магазин купуєте буханку хліба, а вам в пакет окрім хлібини кладуть додатково ще якогось, не потрібного вам оселедця, і нахабно вимагають сплатити додаткові гроші.
Оце те саме, тасуванням пакетів, ро***** мобільні оператори.
****, Антимонопольний комітет, ти коли падло почнеш захищати тих на чиї кошти жируєш!
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