 Кабмин уволил трех вице-президентов "Энергоатома"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, должности лишились Александр Шавлаков (работал первым вице-президентом НАЭК с марта 2011 года), Владимир Пышный (работал вице-президентом НАЭК с февраля 2004 года с 2-х месячным перерывом на должности замглавы Минтопэнерго в 2006-м) и Айдин Айсин (работал вице-президентом НАЭК с июня 2010 года).

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября 2019 года уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.