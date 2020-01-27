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 Кабмин уволил трех вице-президентов "Энергоатома"

Кабинет министров Украины уволил трех вице-президентов госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, должности лишились Александр Шавлаков (работал первым вице-президентом НАЭК с марта 2011 года), Владимир Пышный (работал вице-президентом НАЭК с февраля 2004 года с 2-х месячным перерывом на должности замглавы Минтопэнерго в 2006-м) и Айдин Айсин (работал вице-президентом НАЭК с июня 2010 года).

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября 2019 года уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172027
 
 
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А сколько там вообще этих вице-дармоедов? Сколько их будет содержать народ страны?
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Уважаемая редакция ЦН. Если вы публикуете такие статьи,то надо подобные кадровые перестановки подкреплять комментариями профильных специалистов от атомной науки ,чем это обосновано.Ведь это не киоски на станциях метро сносить. А раз комментариев от профильных специалистов нет,значит тут опять какая-то предвидится запланированная разруха,какую все 29 лет насаждают "реформаторы"-диверсанты в нашу жизнь. Это то о чем я постоянно говорю. Увольняются остатки думающих специалистов,и заменяются послушными ничего не смыслящими биороботами- дебилами.Под словом "реформы" в нашем случае -надо понимать диверсии-в прямом смысле этого слова.Одно дело когда программируемые бараны сидят в минцифре и совсем другое-когда разрушается энергетическая отрасль-основа экономики страны.Атомная генерация-основа энергетики и сейчас мы все свидетели ее наглого разрушения,а ввиду того что неучи в принципе не могут ничем управлять-значит последствия таких "решений" будут катастрофическими для всех нас,как по мне. Печально все это,если учесть что 60% энергетики-атомная генерация.За все остальное я уже молчу.
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