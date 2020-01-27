 Налоговая выставила металлургам претензии по "никчемным" сделкам с металлоломом на 10 миллиардов, – "Укрметаллургпром"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы (меткомпании) заинтересованы, чтобы вся цепочка движения лома - от момента его образования в гаражах до метпредприятий - была прозрачна. Уже сейчас налоговые инспекции, пользуясь нестыковками в законодательстве, приходят на метпредприятия и выставляют налоговые претензии, общая сумма которых достигла 10 млрд грн по отрасли", - сказал глава объединения в ходе "круглого стола" на тему "Детенизация рынка металлургического сырья и операций с металлоломом" в минувшую пятницу.

По его словам, такая ситуация возникает потому, что в начале всей цепочки поставок лома были так называемые "никчемные" сделки. "Это создает огромные проблемы для металлургического бизнеса, который прозрачный и понятный для контролирующих органов", - отметил Каленков.

Как сообщил в ходе мероприятия заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию, один из авторов законопроекта о детенизации рынка металлолома,

Дмитрий Кисилевский, такая ситуация с налоговыми претензиями к метпредприятиями повторяется из года в год, и металлурги вынуждены судиться с налоговиками и, как правило, выигрывают эти споры.

"Налоговая приходит на метпредпритие и говорит, что выплавленный металл сделан "из воздуха". Мол, металлолом не был закуплен, вместо этого была совершена никчемная сделка, поэтому налоговая выставляет штраф. И все знают, что проблема не в метпредприятии, а в начале цепочки поставок, где рынок работает в тени. Налоговая при определенных усилиях может увидеть непрозрачное звено цепи, но с радостью приходит к конечному потребителю, а не в гаражи", - отметил он.

При этом представители металлургического бизнеса выступили с идеей о том, что конечные потребители лома – металлурги - не должны нести ответственность за "теневые" операции в гаражах.

Председатель правления ломоперерабатывающего предприятия "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что "никчемы" уже становятся краеугольной проблемой всего металлургического бизнеса Украины.

"Это очень наболевшая проблема, которая затрагивает всех металлургов Украины", - подтвердил генеральный директор "Метинвест-Ресурс".Дмитрий Клопотовский.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года и принят в первом чтении. Вместе с Кисилевским соавторами документа выступили 22 народных депутата. Его разработкой занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.