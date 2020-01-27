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 Нацбанк на прошлой неделе вдвое уменьшил выкуп валюты

Национальный банк Украины в период с 20 по 24 января купил на межбанковском валютном рынке $50 млн и продал - $76,50 млн, тогда как неделей ранее центробанк приобрел $100 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$26,5 млн было продано по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), вместе с тем, регулятор купил и продал по $50 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $348 млн, продал - $106,5 млн.

В 2019 году центробанк купил на межбанке $8,463 млрд, продал - $529,23 млн. В частности, сумма чистой покупки валюты в декабре составила $2,983 млрд, продажи - $50 млн, тогда как в ноябре Нацбанк выкупил $867,8. В октябре регулятор приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк купил $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172008
 
 
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Я теж всю гривню у валюту переводжу... Піз....єц гривні близько !
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