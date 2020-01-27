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 Транспорт, Коррупция
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 Набсовет "Укрзализныци" создал комитет по борьбе с коррупцией

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению и борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко, членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым в среде государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба председателя набсовета Шевка Аджунера.

По его словам, это даст возможность набсовету системно следить за тем, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172007
 
 
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