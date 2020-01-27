 В Хмельницкой области за доставку газа потребители будут платить по отдельному чеку

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгазсбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Потому что в конце декабря Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения, касающиеся потребителей газа. Поэтому, решением НКРЭКУ в 2020 году со счетов за газ удалена плата за доставку газа", - сообщает компания..

Таким образом, завершен анбандлинг на газовом рынке: продажа газа отделена от его доставки. Потребители с января будут получать два разных счета: оплата за газ одной компании, а за его доставку - другой.

"Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом "газовом году". "Газовый год"- это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается так: сумма кубов газа, потребленного за "газовый год", умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. Счет отображается в Личном кабинете на сайте 104.ua в круглосуточном доступе, также его можно сразу оплатить онлайн", - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

Отдельные счета гарантируют независимость операторов ГРМ, ведь - это залог внедрения европейского рынка газа. Таким образом, наконец выполнен закон "О рынке природного газа", который был принят в 2015 году и требования Третьего энергетического пакета, согласно которым доставка газа должна быть отделена его продажи.

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно для АО "Хмельницкгаз" установлен тариф в размере 1,04 грн. за 1 м куб. в месяц (с учетом НДС). С 1 июля 2020 года - в размере 1,20 грн. за 1 м куб. в месяц (с учетом НДС).

"Для примера: потребитель с газовой плитой использовал с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года 200 кубометров газа. Действующий тариф на распределение для АО "Хмельницкгаз" с 1 января 2020 года составляет 1,04 грн. за м куб. в месяц (в т.ч. НДС). Рассчитаем ежемесячную плату за доставку газа:

200 куб. м * 1,04 / 12 мес. = 17,33 грн. Итак, ежемесячная плата за доставку голубого топлива для такого потребителя составит 17,33 грн. в месяц, а с 1 июля 20,00 грн", - сообщает компания.

При желании, потребитель может оплатить за доставку газа одним платежом - заранее, за несколько месяцев. Таким образом, он уменьшит свои расходы на комиссии банков при проведении платежей. Клиенты могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год.

Если клиент АО "Хмельницкгаз" сэкономил топливо и уменьшил объемы потребления газа, то уже в следующем году пропорционально этому уменьшается стоимость доставки газа. Если у владельца домовладения отсутствует потребность в природном газе, а, следовательно, и в услугах по его доставке и обслуживании сетей, то потребитель имеет право обратиться в АО "Хмельницкгаз" для отключения от газовой сети.

Компания напоминает, что в декабре 2019 года НКРЭКУ впервые за последние 5 лет пересмотрела тариф на распределение газа для АО "Хмельницкгаз".