 Китай приостанавливает отправку туристических групп за границу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья уже нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.
Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января.
Ранее французские СМИ сообщали, что двое из трех заразившихся коронавирусом во Франции как раз приехали в страну из Китая для туризма.
СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также мутировать.
В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.