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 Китай сместил РФ на втором месте в рейтинге крупнейших продавцов оружия

Китай занимает второе место в мире по продажам оружия, обгоняя по этому показателю Россию и уступая лишь США.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Такие данные Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил в понедельник, 27 января. Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы.

Ранее компании из КНР из-за нехватки надежной информации не вносили в рейтинг 100 крупнейших игроков на рынке вооружений, ежегодно публикуемом SIPRI.

Теперь эксперты собрали достоверную финансовую информацию о четырех китайских компаниях из различных источников, включая кредитные рейтинги, заключения аудиторов и ежегодные отчеты.

Это крупнейший в стране производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco (бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны), China Electronics Technology Group (сонары, радары и электронное военное оборудование), а также China South Industries Group (бронированный автотранспорт).

Эти корпорации войдут в топ-20, а три из них смогут занять места в топ-10, если учитывать их при составлении ежегодного рейтинга, отмечает SIPRI. Их совокупный объем продаж вооружений составляет 54,1 млрд долларов. В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, 6 из стран Западной Европы и 3 из России.

Эксперты не смогли получить детальную информацию о других компаниях военно-промышленного комплекса КНР - в частности, о двух крупнейших судостроительных предприятиях.

Однако даже собранные данные позволяют предположить, что эти китайские компании выпускают больше кораблей, чем их крупнейшие конкуренты из США и Европы, отмечают авторы исследования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171981
 
 
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