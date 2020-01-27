 Цены на нефть упали ниже $60 за баррель из-за нового вируса в Китае

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утро мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,4 (2,31%) к уровню закрытия пятницы и торговались у $59,29 за баррель. За пятницу Brent подешевела на $1,35 (2,18%), до $60,69 за баррель.

Мартовский фьючерс на WTI дешевел на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,31 (2,42%), до $52,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,4 (2,52%), до $54,19 за баррель.

По официальным данным на утро понедельника, число подтвердившихся случаев заражения коронавирусом в Китае с учетом Гонконга и Тайваня составило 2761. Умерли 80 заболевших. Чтобы помешать распространению инфекции, власти КНР продлили выходные по случаю Нового года по Лунному календарю.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории, - сказал Bloomberg аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть".

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 000 баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".