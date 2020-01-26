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 Маск увеличил свое состояние на $1,7 миллиарда за неделю

Рост акций компании Tesla на 16% увеличил состояние ее основателя Илона Маска на $1,7 млрд - до $32 млрд за неделю.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на расчеты журнала Forbes, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Tesla стала первым американским автопроизводителем из числа торгующихся на бирже, чья рыночная капитализация достигла $100 млрд.

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, Маск должен получить премию в размере $346 млн, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода. Автопроизводитель уже обогнал по рыночной стоимости Ford и GM. Сейчас дороже только японская Toyota с капитализацией $233 млрд.

Среди причин такого роста - ставшее неожиданностью для инвесторов достижение прибыли в третьем квартале (она составила $143 млн), лучшие, чем ожидалось, продажи электромобилей Tesla в четвертом квартале и начало продажи собранных в Китае Model 3.

Сейчас Илону Маску принадлежат примерно 22% акций производителя электромобилей, он занимает 28 место в списке богатейших людей мира.

Ранее основатель Tesla в 2018 году отказался от фиксированной зарплаты на ближайшие 10 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171932
 
 
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