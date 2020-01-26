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 Аэропорт "Борисполь" показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров. ФОТО

Аэропорт "Борисполь" показал первый в мире перронный автобус МАЗ 271, который недавно поступил в распоряжение предприятия и собран в Минске специально для Украины.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Автобус отличается от обычных городских автобусов габаритами и числом мест. Длина МАЗ 271 составляет почти 14,5 метров, ширина - более 3 метров. Салон имеет 100% низкий уровень пола и небольшое число сидячих мест - 14, при общей вместительности 90 человек.

Аэропорт Борисполь показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров 01

Также по обе стороны автобуса размещены по три двухстворчатых двери. Такие особенности конструкции связаны с функциональной необходимостью доставлять много пассажиров на небольшие расстояния и высаживать их с разных сторон.

Аэропорт Борисполь показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров 02

В аэропорту "Борисполь" отмечают, что полученный МАЗ 271 оснащен кондиционером и специальными тепловыми пушками на входах, которые включаются в холодное время года и блокируют поступление холода в салон.

Аэропорт Борисполь показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров 03

Цена автобуса составляет около 12 млн грн с НДС. Закупку профинансировал аэропорт "Борисполь" за собственные средства. В ближайшие дни на склад поставщика "Будшляхмаш" поступит еще один МАЗ 271, а весной аэропорту предполагается передать оставшиеся четыре перронных автобуса.

Аэропорт Борисполь показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров 04

Первый автобус "Борисполь" рассчитывает пустить в работу до конца января после оформления всех документов. МАЗ 271 задействует служба наземного обслуживания аэропорта, а также на условиях субподряда другие хэндлинговые компаниями для подвозки пассажиров от терминалов к самолетам, расположенным на отдаленных стоянках.

Аэропорт Борисполь показал первый в мире автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171928
 
 
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