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 Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам, – ВОЗ

Общая структура реформы финансирования системы здравоохранения в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения доступности, качества и эффективности медицинских услуг.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка о процессах трансформации финансирования системы здравоохранения Украины за 2016-2019 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что создание Национальной службы здоровья (НСЗУ) как единого закупщика и определение приоритетных пакетов медуслуг позволит максимизировать эффективность использования госсредств. Кроме того, положительным фактором отмечено и то, что реформа предусматривает возможность привлечения частного сектора.

ВОЗ рекомендует продолжать применение действующей модели финансирования системы здравоохранения, поскольку она будет приносить ощутимые преимущества для населения в ближайшие годы.

Международные эксперты также подчеркивают, что ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансов.

Отмечается также, что для достижения устойчивости реформы важно обеспечить распределение ответственности за ее проведение между основными заинтересованными сторонами: местными властями, поставщиками медицинских услуг и населением.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171925
 
 
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