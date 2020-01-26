 Гендиректор Alphabet выступил за запрет технологии распознавания лиц

Об этом Пичаи заявил в ходе бизнес-мероприятия, организованного аналитическим центром Bruegel в Брюсселе, пишет Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Пичаи, Google отказалась от полномасштабного применения этой технологии в своих продуктах, так как она может быть использована недобросовестными пользователями в "гнусных" целях. Потому, по мнению гендиректора корпорации, регуляторам по всему миру важно как можно скорее разработать нормативную базу для использования этой технологии, а до тех пор следует ввести временный запрет на ее применение.

"Технология распознавания лиц сопряжена с рисками. Я думаю, что будет лучше, если основные принципы регулирования устранят их (риски) раньше, а не позже. Важно, чтобы в этом процессе участвовали правительства. Технология может быть использована и сейчас, но возможно, нужно выждать какое-то время, пока мы действительно не поймем, как пользоваться этой технологией", - заявил Пичаи.

Заявление гендиректора Alphabet было сделано всего за несколько дней до того, как Еврокомиссия примет решение о будущем технологии распознавания лиц в Евросоюзе. Ранее стало известно, что европейские власти рассматривают возможность введения временного запрета на применение этой технологии в общественных местах. Запрет может быть наложен на срок от трех до пяти лет. В сентябре прошлого года запрет на использование этой технологии полицией и другими госслужбами был введен в американском штате Калифорния.