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Все про:климат (25) Сорос (13) финансирование (890) экология (160)

 Сорос выделит $1 миллиард на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата. Именно эти две проблемы, по мнению 89-летнего миллиардера, ставят под угрозу выживание цивилизаций.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и участь всего остального мира", - сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сорос подверг резкой критике деятельность действующего главы Белого дома.

Для изучения как методов борьбы с авторитарными режимами, так и проблем изменения климата будет основан Open Society University Network (OSUN). Университет будет создан при сотрудничестве с американским Бард-колледжем и Центральным европейским университетом. Последний также был основан при финансовой поддержке господина Сороса.

В 2018 году, "за поддержку либеральной демократии" Джордж Сорос, чье состояние Forbes оценивает в $8,3 млрд, был назван "человеком года" по версии британской газеты Financial Times. Ранее он пожертвовал $500 тыс. на кампанию против Brexit.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171899
 
 
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Хорошо, что Джордж спохватился. Теперь OSUNу осталось ....понять природу! изменения климата, сам механизм, и....сказать Джорджу, что милярд был нужен...вчера, сегодня его уже мало.
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Ребята, пока не поздно....учите электродинамику, читайте манускрипт Войнича, это не раскраска, это - энциклопедия.
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