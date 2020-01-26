 Сорос выделит $1 миллиард на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и участь всего остального мира", - сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сорос подверг резкой критике деятельность действующего главы Белого дома.

Для изучения как методов борьбы с авторитарными режимами, так и проблем изменения климата будет основан Open Society University Network (OSUN). Университет будет создан при сотрудничестве с американским Бард-колледжем и Центральным европейским университетом. Последний также был основан при финансовой поддержке господина Сороса.

В 2018 году, "за поддержку либеральной демократии" Джордж Сорос, чье состояние Forbes оценивает в $8,3 млрд, был назван "человеком года" по версии британской газеты Financial Times. Ранее он пожертвовал $500 тыс. на кампанию против Brexit.