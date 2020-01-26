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Все про:добыча (1061) нефть (2647) ОПЕК (374)

 ОПЕК+ может рассмотреть на мартовском саммите дальнейшие сокращения нефтедобычи

Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия (КАС) принц Абдулазиз бин Салман Аль-Сауд заявил, что на мартовском саммите альянса ОПЕК+ могут обсуждаться различные варианты стабилизации рынка, включая дальнейшее сокращение нефтедобычи.

Об этом передает Reuters, сообшает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

ОПЕК и союзники картеля, альянс, известный как ОПЕК+, в декабре 2019 года договорились сократить поставки нефти на мировые рынки еще на 500 тыс. баррелей в сутки до конца первого квартала этого года. В результате общее сокращение производства составит 1,7 млн б/с. Однако срок сделки остается неопределенным.

Ранее директор по исследованиям нефтяного рынка консалтингово-исследовательской группы Wood Mackenzie (WoodMac) Сушант Гупта заявил, что ОПЕК, вероятно, продолжит сокращать добычу и поставки нефти до конца текущего года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171898
 
 
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