 В Tinder появится тревожная кнопка

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Кроме того, приложение может ввести уведомления о прибытии пользователя на свидание, а также начать уведомлять власти о месте его проведения.

Все эти меры должны повысить безопасность пользователей и дать им возможность позвать на помощь, если во время свидания что-то пойдет не так.

Для внедрения этих функций Match Group выкупила долю в разработчике приложения Noonlight, которое позволяет отслеживать местонахождение пользователей и в случае чрезвычайной ситуации передавать эти данные властям. Размер инвестиции Match Group не раскрывает. По данным WSJ, сначала новые функции будут предоставлены бесплатно пользователям в США, произойти это должно уже в этом месяце. Затем они появятся и в других странах, а также в остальных продуктах компании.

Генеральный директор Match Group Менди Гинзберг отметила, что информация о местоположении пользователей не будет использоваться в коммерческих целях. Более того, Noonlight вообще не будет делиться этой информацией с Tinder, отправляя ее в случае необходимости напрямую властям.