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 Зеленский считает премьерство Гончарука необходимым для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены. "Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171861
 
 
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"Воно тобі так треба, як до сраки карі очі!"©
"Тобі ото так треба, як корові заднє коліно всрать"©
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Май фюрраааа!!! хер Сердючка их бин мужик, а хер Хончарук нихт арбайтен ун Банкирштрассе. Вир кунен си нихт ауф перон финден.
Аляяярммм! Аляяяярмммм!....Ииич верде дич арчибеннн!!!!
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