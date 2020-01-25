 В Кремле уволился "смотрящий" за Украиной

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал политолог. Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с российскими СМИ.

24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Вместе с Козаком число заместителей руководителя администрации президента Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти человек.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в телеграм-канале сообщил, что Сурков покидает госслужбу, поскольку "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Владислав Сурков стал помощником президента РФ в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с сепаратистскими Абхазией и Южной Осетией, а также контроля Москвой ситуации на востоке Украины.

Согласно опубликованным Службой безопасности Украины прослушанным переговорам Суркова, он принимал непосредственное участие в организации захвата Россией Крыма и начала войны в Донецкой и Луганской областях Украины.

Сурков принимал участие в переговорах по Украине, в том числе с представителями США, он был одним из участников саммита "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря в Париже.