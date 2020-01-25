 Лукашенко подписал указ для изменения газового контракта с РФ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о порядке формирования тарифов при поставке газa в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. В качестве основы для проведения переговоров с Россией об экспорте газа в указе называется соглашение от 25 ноября 2011 года.

Накануне, 24 января, Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Белоруссию. "Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. <...> Где такое видано?" — сказал белорусский лидер.

Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, что позволит предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях, подчеркнул он. По его словам, при продаже "Газпрому" трубы "Белтрансгаза" Беларуси пообещали выровнять условия по цене, однако этого так и не было сделано.

Лукашенко напомнил, что поднимал вопрос о цене на поставки российского газа в республику на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Я ему прямо сказал: а я это помню", — отметил он. Глава Беларуси также указал на то, что Минск в данном вопросе намерен "действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило".

Беларусь ежегодно импортирует из России около 20 млрд куб. м газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. куб. м. Дочерняя компания-резидент "Газпрома" "Газпром трансгаз Беларусь" проводит контракты на поставки газа в Беларусь с ПАО "Газпром" и ГПО "Белтопгаз" в американских долларах.

В конце декабря Лукашенко заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как это происходит сегодня. Кроме того, уже в январе правительство и Нацбанк Беларуси подписали совместное постановление "О стратегии повышения доверия к нацвалюте до 2035 года", предусматривающее среди прочего отказ от использования любой иностранной валюты во внутренних расчетах за газ между резидентами.

В конце 2019 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 года. Тогда же "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на транспортировку российского газа через республику до 2021 года. В Минэнерго уточнили, что поставки в эти месяцы будут проходить по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м газа. Лукашенко на встрече с Путиным ранее отмечал, что Минску не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому он готов покупать газ у России и по $200.