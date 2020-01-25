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 Киевский бронетанковый завод передал войскам первую партию отремонтированных Т-72

В пятницу, 24 января, первая партия в 2020г с 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска с Киевского бронетанкового завода, сообщает Командование Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Уполномоченные лица загрузили военную технику на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящих в комплект поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники. Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что до конца января в войска будет отправлена вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшены общие ходовые характеристики.

"Кроме того в феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон", - говорится в информации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171837
 
 
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