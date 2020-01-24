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 Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Тарифы на отопление (267) тарифы (831) Тарифы на газ (442) Алексей Оржель (50)

 Оржель анонсировал снижение тарифов на газ

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр отметил, что подписание нового договора на транзит российского газа через территорию Украины позволило стабилизировать ситуацию на газовых рынках.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", – сообщил министр, не уточнив подробностей.

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Как сообщалось, после подписания Украиной нового транзитного контракта с "Газпромом" и ввиду необычайно теплой зимы, цены на газ в Европе в январе продолжили снижаться.

Напомним, 24 декабря Кабмин принял решение, которое позволяет поставщикам тепла пересчитать тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171805
 
 
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Очевидное невероятно: тарифы снижаются,а цены растут)))
И уже который раз(((
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Пафосно знижують ціну газу одночасно підвищуючи нишком ціну його доставки - лохи довольні, а Нелох із Ко при баблі...
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С каких пор договоры с кацапами это стабилизирующий фактор?
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Уберите эти вонючие неконституционные прокладки между нами потребителями (газа,эл.энергии) и производителями(поставщиками) -разных аферистов АО.ООО и пр "Рога с копытами".,которые нам были незаконно навязаны в виде дебильного"рынка",которого не существует в природе.Это обычные мошенники ,с уставным капиталом 10000грн,руководители- "подсадные утки",через которых проходят миллиардные суммы за ЖКХ минуя бюджет Украины. Почему персонал облгазов и облэнерго тянет на себе всю работу а хитрозадые бездельники-аферисты АО,ООО,примазавшись к этим госструктурам присваивают себе результаты их труда+ грабят субсидии с бюджета +уплаты населения . Причем они нагло и необоснованно завышают в 3-5 раз реальную стоимость энергоносителей.! Где Конституционный суд? Почему не выполняется ст 13 Основного закона и куча других статей Конституции Украины?
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Какой ужас. Петя хотел уже в 2019 поднять цену на газ до 12500грн/тыс.куб, чтобы спасти Украину. Ведь каждый порохобот знает что чем выше цены и тарифы тем для Украину лучше.
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А еще лучше бы на свет снизили тарифы. Ведь сейчас в Украине переизбыток електроенергии которая просто утилизируется или продается за бугор за бесценок лишь бы не дать своему народу.
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