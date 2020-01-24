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 Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. ВИДЕО

Монетный двор Швейцарии отчеканил золотую монетку номиналом ¼ франка, диаметром 2,96 мм и весом 0,063 г.

Об этом говорится в сообщении швейцарского монетного двора, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

На аверсе самой маленькой в ​​мире золотой монеты размещен портрет Альберта Эйнштейна и дата – 2020. На реверсе изображены номинальная стоимость 1/4 франка с надписью "Гельвеция" и швейцарским крестом, марка сплава AU999,9 и вес (1/500 унции).

Поскольку изображения на сторонах монеты невозможно увидеть невооруженным глазом, она помещена в специально разработанной упаковке с увеличительными линзами и подсветкой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171802
 
 
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