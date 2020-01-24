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Все про:аукцион (633) Приватбанк (1069) СЕТАМ (103)

 "Приватбанк" выставил на продажу комплекс с резиденцией Брежнева за 100 миллионов

Государственный "Приватбанк" выставил на продажу через OpenMarket административно-общественный комплекс в центре Днепра, включающий здание, известное как "дом Брежнева".

Как сообщает пресс-служба ГП "Сетам", стартовая цена административно-общественного комплекса установлена в сумме 97,95 млн грн, передает БизнесЦензор.

На торги выставлена доля в размере ½ административно-общественного комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5 575,5 кв. м.

"На территории комплекса находится также историческое здание усадьба генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Это была его официальная резиденция. Также в здании проживал известный советский партийный и государственный деятель Мендель Марковович", – отмечается в сообщении.

К зданию подведено электроснабжение, водоснабжение, канализация, централизованное отопление. Комплекс расположен в центральном районе города.

Аукцион по продаже лота назначен на 4 февраля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171797
 
 
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