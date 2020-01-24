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 Кабмин выбрал нового главу Агентства энергоэффективности

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, признал Валерия Безуса победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

До апреля 2019 года Безус занимал должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности Днепропетровской области, откуда был уволен по причине наращивания долгов на коммунальном предприятии "Аульский водовод".

До этого Безус с 2016 года работал заместителем главы Днепропетровского облсовета. Известен как вице-президент объединения Energy Club, президент ГС "Украинская ассоциация питьевой воды "Борисфен".

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября 2019 года уволил Сергея Савчука с должности главы Госэнергоэнергоэффективности. Савчук возглавлял это ведомство с 20 августа 2014 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171795
 
 
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