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 Экспорт зерновых достиг 35 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 24 января 2020 года экспортировала 34,68 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 29,7% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 15,57 млн тонн пшеницы, 14,9 млн тонн кукурузы, 3,83 млн тонн ячменя.

По состоянию на 24 января этого года также экспортировано 214 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 1,2 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 56,14 млн тонн за счет показателей по кукурузе (+0,5 млн тонн – до 30,5 млн тонн) и пшенице (+0,5 млн тонн – до 20,5 млн тонн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171794
 
 
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