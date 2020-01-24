 Фонд гарантирования обвинил биржу в срыве продажи долгов мясокомбината Жеваго

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Причиной такого решения стало грубое нарушение условий аукциона со стороны организатора торгов – "Универсальной товарно-сырьевой биржи", которая допустила к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса", – сказано в сообщении.

Фонд уточняет, что этим участником является компания ООО "Бизнесресурс-Украина", которое стала победителем голландского аукциона, предложив за пул 304 млн грн, превысив цену ближайшего конкурента в два раза.

Однако победившая в торгах компания не заплатила за приобретенный пул. В таком случае Фонд гарантирования должен был взыскать внесенный ею гарантийный взнос и признать победителем следующего по цене участника – компанию "Инвестохиллс Веста", которая предложила 150,5 млн грн.

"Однако оказалось, что компания ООО "Бизнесресурс-Украина" такой гарантийный взнос вообще не делала с молчаливого согласия на то биржи - организатора торгов. Учитывая грубое нарушение условий участия в аукционе, Фонд гарантирования считает его искаженным и отменяет его результаты", – сказано в сообщении.

Фонд также усматривает признаки сговора в действиях организатора и участников торгов и намерен обратится в правоохранительные органы.

Как уточняет Finbalance, соответствующий аукцион состоялся в ноябре. На продажу был выставлен пул активов четырех банков-банкротов ("ВТБ Банка", "Дельта Банка", "Фидобанка", "Финансы и кредит") общей стоимостью 3,9 млрд грн (в т.ч. по телу кредитов – 1,1 млрд грн). Речь шла о правах требования по кредитам к ПАО "Кременчукмясо" (подконтрольное Константину Жеваго), ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", ЧАО "Креатив" и другим.

В госреестре учредителем ООО "Бизнесресурс-Украина" указана Эльвира Гаврилова.

В открытых торгах по продаже актива по принципу голландского аукциона, который предусматривает пошаговое снижение цены, зарегистрировались 4 участника. При минимальной цене лота на аукционе в 97 млн ​​грн снижение было остановлено одним из участников на уровне 126,7 млн грн и в дальнейшем торги продолжились с повышением цены. После того как ООО ФК "Инвестохиллс Веста" повысило предложение до 150,5 млн грн, ООО "Бизнесресурс-Украина" предложило более 304 млн грн.