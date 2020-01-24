 Ryanair стал крупнейшим плательщиком сборов за аэронавигацию в Европе

Об этом говорится в статистике Евроконтроля, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Лоукост заплатил 696,6 млн евро сборов. easyJet, который по данному показателю занял второе место, получил счета на сумму 451,4 млн евро, Lufthansa заняла третье место с расходами на аэронавигацию в размере 380,8 млн евро.

В топ-10 крупнейших пользователей услуг аэронавигации в Европе вошли также British Airways (318,9 млн евро), Turkish Airlines (293,8 млн евро), Air France (272,8 млн евро), Emirates (223,7 млн евро), TUI Group (210,2 млн евро), Norwegian Group (197,8 млн евро) и Qatar Airways (190,8 млн евро).

Наибольшие суммы сборов среди членов Евроконтроля получили Франция, Германия и Италия - 1 млрд 317,2 млн евро, 961,4 млн евро и 774,1 млн евро соответственно.

В топ-10 стран по размеру полученных от авиакомпаний сборов за услуги аэронавигации также вошли Великобритания, континентальная часть Испании, Турция, Австрия, Польша, Швеция и Нидерланды.

В 2019 году страны-члены Евроконтроля оказали услуги аэронавигации на сумму 7,9 млрд евро и обслужили 11,11 млн рейсов. В среднем в день обслуживалось 30 427 рейсов, что на 0,9% превысило показатель 2018 года.

Евроконтроль (Европейская организация по безопасности аэронавигации) координирует и управляет воздушным движением над странами Европы. В организацию входит 41 страна, включая Украину, а также Грузию, Армению и Турцию, штаб-квартира расположена в Брюсселе.