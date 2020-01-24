 Дерипаска пожаловался на невозможность продать ГАЗ из-за санкций США

Об этом российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил в интервью Bloomberg на форуме в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Ведомости.

"Нужно снять санкции. Кто купит предприятие под санкциями?" – риторически спросил бизнесмен.

В то же время, по мнению Дерипаски, переговоры с американскими властями по выводу группы "ГАЗ" из-под санкций зашли в тупик из-за приближающихся выборов президента США.

"В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами... Это будет тяжелый год для группы", – отметил Дерипаска.

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Как сообщалось, осенью 2019 года группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат.

Ранее сам Дерипаска допустил банкротство и национализацию автомобильной группы ГАЗ, которая, как и другие его активы и сам бизнесмен, попала под санкции США в апреле 2018 года. По словам бизнесмена, в группе ГАЗ работае​т более 40 тыс. человек.

По словам Дерипаски, большое количество иностранных поставщиков уже прекратили работу с ГАЗом из-за риска вторичных санкций. Так, с декабря 2018 года ГАЗ остановил сборку легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter немецкой Daimler. А в марте 2019 года глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович сказал, что из-за санкций компания не могла купить долю в группе ГАЗ и по этой же причине были приостановлены поставки дизельных двигателей немецкого концерна для "Газелей".

"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна - на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Последний дедлайн истекает 8 ноября 2019 года.

При этом другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.