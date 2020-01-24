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Все про:Укравтодор (358) облигации (706) евробонды (312)

 "Укравтодор" задумался о размещении евробондов

"Укравтодор" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Об этом сообщил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

В частности, отвечая на вопрос по поводу строительства дорог Кубраков заявил, что возможен такой способ финансирования.

Кубраков напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два важных для "Укравтодора" законопроекта, внеся изменения в бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем разные варианты. Один из них – выпуск еврооблигаций. Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока что планируем в конце первого полугодия", – отметил глава "Укравтодора".

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171780
 
 
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