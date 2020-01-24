[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.18 26.61
 Финансы
  650  0
Все про:аукцион (633) банки (3712) Жеваго (169) Фонд гарантирования вкладов (925)

 Окружение Жеваго отказалось от покупки активов ликвидируемых банков за 300 миллионов

Победитель торгов по продаже мегапула активов банков "Надра", "Дельта Банк" и "Финансы и Кредит" – ООО "Кредит Инвестмент Групп" – не выполнил свои обязательства и не выплатил предложенные за лот 303,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Отказ победителя аукциона оплатить покупку привел к потере им гарантийного взноса в размере 17,5 млн грн – эти средства были перечислены площадкой ​​банкам, активы которых входили в состав пула", – отмечается в сообщении.

В Фонде сообщили, что в связи с этим новым победителем аукциона признано ООО "Финансовая оферта" – участника торгов, который предоставил второе по величине ценовое предложение в сумме 192 млн грн.

"Новый победитель уже подписал протокол электронных торгов и должен осуществить полную оплату средств за лот", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого министра Клименко

Как сообщалось, указанный мегапул был продан на площадке "Дебтекс Украины" (DebtX) 4 декабря 2019 года и включал права требования на 9,6 млрд грн.

Как сообщали в Фонде, начальная цена лота на голландском аукционе составляла 351,22 млн грн. В ходе торгов она снизилась до 168,58 млн грн, после чего благодаря конкуренции среди семи участников она начала расти, достигнув 303,5 млн грн.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Кредит Инвестмент Групп" указан Яковлев Сергей Георгиевич. По данным YouControl, он также указан как руководитель ООО "КМД-Трейдинвест Украина", которое ранее было признано связанным лицом с банком "Финансы и кредит" (принадлежал Константину Жеваго).

Яковлев также до 2018 года был совладельцем коллекторского агентства "Фактор", которое работало с должниками банка "Финансы и Кредит" до его банкротства.

Конечным бенефициаром ООО "Финансовая оферта" указана Фещенко Татьяна Леонидовна.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171772
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Зеленский Израиль Кабмин Пристайко Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх