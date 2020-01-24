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 Банки ожидают роста кредитования и притока депозитов, – опрос НБУ

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в первом квартале 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным опроса, в четвертом квартале 2019 года банки констатировали рост спроса бизнеса на кредиты, преимущественно на краткосрочные гривневые займы со стороны малого и среднего бизнеса.

"В то же время в прошлом квартале банки смягчали стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса, а также для гривневых кредитов бизнеса на фоне позитивных экономических ожиданий, конкурентного давления со стороны других банков и наличии большого объема ликвидности. Банки также увеличили уровень одобрения кредитных заявок МСП из-за снижения процентных ставок и изменения срочности кредитов", – отмечают в НБУ.

Опрошенные банки также указали на рост спроса населения на потребительские кредиты благодаря снижению процентных ставок и улучшению потребительских настроений.

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В первом квартале 2020 года банки планирую продолжить смягчать стандарты кредитования и прогнозируют увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обеих сегментов.

Так, согласно данны опроса НБУ, 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 71% - розничных. Уточняется, что крупные банки ожидают оживления спроса на ипотечное кредитование. 

В отчете отмечается, что ожидания банков относительно качества кредитного портфеля улучшились, тогда как в предыдущие два квартала прогнозировалось его незначительное ухудшение.

Согласно опросу Нацбанка, в основном крупные банки ожидают, что в первом квартале 2020 года несущественно снизятся кредитный и операционный риски, а процентный риск, валютный и риск ликвидности не изменятся.

Опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года среди кредитных менеджеров 49 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171756
 
 
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