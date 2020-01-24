 "Укрэксимбанк" реструктуризировал долги водочного завода Климца

Об этом сообщили в Секретариате по финансовой реструктуризации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Сумма долга и условия реструктуризации не уточняются.

Среди связанных лиц должника фигурируют экс-нардеп Павел Климец, ЧАО "Олимп", ООО "Олимп", ООО "Олимп-Консалт", ООО "Ликеро-водочный завод "ЛИК", ООО "Харьковский ликеро-водочный завод - Плюс", ООО "Донецкий ликеро-водочный завод "ЛИК", ООО "КУА "ФинЭка Эссет Менеджмент" и другие.

В 2015 году "Укрэксимбанк" в судебном порядке пытался взыскать с ЧАО "Олимп" 513 млн грн задолженности (путем обращения взыскания на предметы ипотеки). В качестве третьих лиц в этом деле фигурировали в том числе несколько из упомянутых выше компаний. 15 октбяря 2015 года Хозсуд Запорожской области прекратил производство в этом споре, учитывая реструктуризацию "Укрэксимбанком" соответствующей задолженности.

Согласно судебным материалам, на 21 июля 2015 года долг ООО "ЛВЗ "Прайм" составлял 489,4 млн грн. При этом были установлены графики погашения основного долга, процентов и комиссии за управление, начиная с января 2016 года до 2 марта 2020 года.

Читайте также: "Укрэксимбанк" завершил реструктуризацию долгов кондитерской компании Колесникова

Как сообщалсь, в апреле 2019 года Павла Климца арестовали в Москве. Российские силовики обвинили бизнесмена в том, что бизнесмен якобы дал взятку, чтобы получить контроль над крымским ликеро-водочным заводом, который ранее входил в группу "Олимп".

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP.

Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом "Партии регионов", но вышел из нее в 2010 году.