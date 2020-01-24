 Кабмин назначил главой Одесского припортового завода собственника ресторанов "Два гуся"

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В последние несколько лет Николай Синица занимал должность и.о. директора ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Согласно электронной декларации Николая Синицы, он является бенефициарным собственником ООО "Квандрант", ООО "Тандем-Д", ООО "Теско-Сервис", ООО "КВТ", а также владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов Синица также указан председателем правления.

Также известно, что в 2019 году Синица баллотировался в Верховную Раду по одномандатному округу как член политической партии "Свобода".

Согласно данным на сайте ОПЗ, до этого назначения с декабря 2016 года должность временно исполняющего обязанности председателя правления-директора ПАО "Одесский припортовый завод" занимал Сергей Назаренко.

Как сообщалось, ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), в последние годы работающий преимущественно по давальческой схеме, в 2019 году увеличил выпуск карбамида на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". Долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1,5 млрд грн.