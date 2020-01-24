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Все про:Беларусь (605) запрет (193) птичий грипп (11) курятина (97)

 Беларусь запретила ввоз курятины и яиц из Винницкой области

Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области Украины из-за регистрации там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Соответствующее указание от 23 января опубликовано на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза страны, передает БизнесЦензор.

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом", – сказано в документе.

В связи с этим с 24 января введены временные ограничения на ввоз из этого региона в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха, пера, охотничьих трофеев, а также кормов и кормовых добавок из птицы (за исключением кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку).

Вместе с введением запрета приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области.

В то же время ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Белоруссии, на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Наряду с этим в департаменте отметили необходимость дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы.

По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171738
 
 
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